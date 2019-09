Chaochail an Dr Calum Òg MacRath às Eilean Sgitheanach.

Bha an Dr MacRath a' fuireach ann an Ùige, agus bha e ag obair ann an seirbheis slàinte an eilein fad iomadach bliadhna gus an do leig e dheth a dhreuchd anns na naoidheadan.

Bhàsaich e Diluain, aig aois 90.

Thòisich e na dhotair anns an Eilean Sgitheanach còmhla ri bràthair a' mhàthar, an Dr Ailean Dòmhnallach, ann an 1957 às dèidh dha seirbheis nàiseanta a dhèanamh.

B' e sgiobair aig muir a bha na athair agus bha a mhàthair na tidsear.

Caol Acainn

Rugadh e ann an Caol Acainn, far an robh taigh-aoigheachd aig a phàrantan a chaidh an uair sin na thaigh-òsta.

Às dèidh dha bhith ann an Bun-sgoil Chaoil Acainn agus an uair sin Àrd-sgoil an Ath Leathann, chaidh e gu Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis.

Cha robh e ann fada ge-tà, leis gun deach a chur dhan opsadal an Dùn Èideann is dùil gun robh a' cheitheamh air.

B' e sin a thug air smaoineachadh a dhol na dhotair agus thug e a-mach dotaireachd aig Oilthigh Obar Dheathain, às dèidh dha a dhol gu Àrd-sgoil Phort Rìgh nuair a thill e à Dùn Èideann.

NHS

Bha e ag ràdh gur e deagh àm a bh' ann nuair a thòisich e na dhotair anns na leth-cheudan - bha an NHS an dèidh bhith air a' stèidheachadh agus bha cothrom air antibiotics a chleachdadh.

Chuir e seachad a' mhòr chuid dhe a bheatha-obrach a' frithealadh sgìre Thròndairnis, agus ged a leig e dheth a dhreuchd ann an 1992, thug e bliadhnaichean a' dèanamh obair locum ann am Port Rìgh.

Rinn an Dr MacRath mòran obrach airson Cancer Research Uk agus bha ùidh mhòr aige ann an iasgach slait, peantadh, ceòl agus poileataigs.