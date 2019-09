Cùisean 'doirbh' do BhnaG le Stiùiriche Foghlaim pàirt-ùine

Image caption B' e Donnchadh Fearghasdan a' chiad chathraiche air Bòrd na Gàidhlig.

Tha a' chiad chathraiche a bha air Bòrd na Gàidhlig ag ràdh gur dòcha gum bi e doirbh dhan bhòrd amasan a' phlana chànain nàiseanta a choilionadh, le Stiùiriche Foghlaim nach bi ag obair ach pàirt-ùine.

Nochd Donnchadh Fearghasdan a bheachd às dèidh mar a chuireadh Jim Whannel ann an dreuchd mar Stiùiriche Foghlaim.

Cha bhi e ag obair dhaibh ach là gu leth san t-seachdain a-mhàin, ged a bhios feadhainn eile ag obair còmhla ris.

Aig an àm, thuirt Mgr Whannel gun robh e an dùil gum b' urrainn amasan a' phlana-nàiseanta a choilionadh.

Duilgheadasan

Thuirt Mgr Fearghasdan gun robh e toilichte gun d'fhuair Bòrd na Gàidhlig cuideigin airson na dreuchd.

"Tha fios 'am gu bheil duilgheadasan air a bhith aig Bòrd na Gàidhlig thar nam bliadhnaichean a' lìonadh dhreuchdan, agus tha sin duilich ann an saoghal na Gàidhlig ann an iomadach obair, mar sin tha mi toilichte gun d'fhuair iad cuideigin.

"Tha e a' cur beagan dragh orm gur e cuideigin a bhios ag obair pàirt-thìde a bhios ann.

"Chan eil sin gu bhith furasta - gu h-àraidh airson Stiùiriche an Fhoghlaim, far a bheil prìomhachas aig foghlam ann an leasachadh ar cànain", thuirt e.

Bidh triùir ann an sgioba an fhoghlaim aig Bòrd na Gàidhlig, le Manaidsear an Fhoghlaim a bharrachd air an stiùiriche agus neach-obrach eile.

Tòrr obrach

Thuirt Mgr Fearghasdan gu bheil e math gu bheil sgioba aca agus tòrr obrach romhpa leis gu bheil obair mhòr ro Bhòrd na Gàidhlig ann a bhith a' co-òrdanachadh obair nan ùghdarrasan ionadail.

Ach thuirt e cuideachd: "Tha mi an dòchas gun coilean iad a h-uile amas a th' aca anns a' phlana, agus tha sin air leth cudromach air taobh an fhoghlaim gu h-àraidh.

"Chan eil e furasta far a bheil an stiùiriche aca nach eil ach ag obair pàirt-thìde.

"Ach tha mi an dòchas gun obraich an sgioba gu math - agus bidh daoine a' cumail sùil air a sin", thuirt e.