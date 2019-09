Chaidh gàradh a chaidh a thogail le inbhich agus clann-sgoile ann am Beinn na Fadhla fhosgladh gu h-oifigeal.

'Se am proiseact 'Cuimhne', a tha a' cuideachadh feadhainn le dementia, a' bh'air cùl na h-obrach - 's iad airson aire a tharraing chun a chùl-taic a tha ri fhaodainn do dhaoine a tha a' fulang leis an tinneas, an cuid theaghlaichean agus luchd-cùram.

Bha Shona Nic a' Phiocair aig an fhosgladh.