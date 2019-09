Cothrom beachd a thoirt air port-fànais

Image copyright Spaceport1 Image caption Ìomhaigh den phort-fhànais a tha anns an amharc airson Scolpaig.

Bidh cothrom eile aig a' phoball am beachdan a thoirt seachad mu na planaichean airson port-fànais ann an Uibhist a Tuath aig dà choinneimh san sgìre Diardaoin.

Tha connspaid a' cuairteachadh pròiseact Chomhairle nan Eilean Siar.

Tha faisg air 600 duine air cur na aghaidh - agus tha casaidean ann gun deach maoidheadh air cuid aca airson an cuid bheachdan a thoirt am follais.

Bhon raon, ghabhadh rocaidean a chur dìreach suas dhan iarmailt airson cuairt far a chìthear am Pòla a Deas agus am Pòla a Tuath, ann an dòigh a tha sabhailte, èifeachdach agus aig cosgais rèusanta.

Thathar am beachd gum biodh suas ri 70 cosnadh air an cruthachadh sa ghnìomhachas aig a' cheann thall.

Tha Comhairle nan Eilean Siar, Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean, QinetiQ, agus 'Commercial Space Technologies' (CST) - companaidh Bhreatannach le 35 bliadhna de dh'èolas san roinn - 'sa cho-bhanntachd a tha an sàs anns a' phròiseact.