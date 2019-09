Faisg air £3m do phròiseactan coimhearsnachd

Image copyright Getty Images Image caption Tha Pàillean Srath Pheofhair an measg nam pròiseactan a fhuair taic.

Tha buidhnean coimhearsnachd air a' Ghàidhealtachd is na h-Eileanan am measg na th' air fios fhaighinn bho Stòras Fhearainn na h-Alba gu bheil iad a' faighinn taic-airgid luach cha mhòr £3m.

Nam measg, tha pròiseactean ann am Muile, an Srath Pheofhair, agus san Eilean Sgitheanach.

Le taic airgid de cha mhòr leth mhillean not, tha Urras Coimhearsachd Phàillean Srath Pheofhair a-nis aig stiùir an togalaich eachdraidheil às dèidh bhliadhnaichean a' strì air a shon.

Tha a' bhuidheann High Life Highland air a bhith a' ruith an ionaid bho chionn ghoirid ach le taic bhon stòras seo bidh a' choimhearsnachd fhèin os cionn ghnothaichean.

Fhuair Buidheann Leasachaidh Iar-dheas Mhuile is Eilean Ì taic airson talamh a cheannach aig Beinn an Dòbhrain agus thathar an dùil tuathanas feamad agus is dòcha ionad spòrs uisge a thogail ann.

Thèid làrach airson pàirc chàraichean a chruthachadh leis an taic a fhuair Urras Coimhearsnachd a' Bhràighe agus Port Rìgh, agus fhuair Urras Taigh-sholais Àird nam Murchan airgead airson an cafe agus a' bhùth acasan a leasachadh.

Agus Ceannaichidh Companaidh Coimhearsnachd ann an Dòrnach an seann stèisean poilis agus thèid sin a leasachadh gus a bhith na àite airson ghnìomhachasan san sgìre.