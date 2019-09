Tuilleadh obair-spreadhaidh aig Bràighean Bhearghadail

Image copyright Transport Scotland Image caption Tè de na lùban teann bho gu h-àrd

Tha tuilleadh obair-spreadhaidh air fàire far a bheil leasachadh ga thoirt air an A9 aig Bràighean Bhearghadail ann an Gallaibh.

Tha Còmhdhail Alba a' cosg mu £9m airson an rathad a dhèanamh nas dìriche, far a bheil lùb theann air taobh a tuath bhaile Bhearghadail.

Thuirt a' bhuidheann gu bheil an cùmhnantaiche air deagh adhartas a dhèanamh thar an t-Samhraidh, 's gu bheil iad air a' mhòr-chuid den chreig a thoirt air falbh airson an earrann ùr den rathad.

Thuirt iad gu bheil seo air cho beag buaidh 's a ghabhadh a thoirt air colonaidh de dh'eòin mhara a tha a' neadachadh air creagan ri làimh, ged a dh'fheumas iad a-niste stuth-spreadhaidh a chur an sàs airson faighinn cuidhteas chreagan a tha gu math nas cruaidhe 's na h-eòin a-niste air falbh.

Bidh an rathad dùinte corra là eadar 2.00f. agus 4.00f. thairis air an ath thrì seachdainnean, gus am faodar a' chreag a spreadhadh.