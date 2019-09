Dàibhidh Camshron

Tha Dàibhidh Camshron a' cumail a-mach nach do rinn e dad ceàrr nuair a dh'iarr e taic na Bàn-righ aig àm referendum neo-eisimeileachd na h-Alba. Dh'aidich e gun do bhruidhinn e ri oifigich aig Lùchairt Bhuckingham a' moladh dhaibh gun cuireadh a' Bhàn-righ a beachd ris. Thuirt a' Bhàn-righ goirid an dèidh sin gum bu chòir do luchd-bhòtaidh a bhith gu math faiceallach mun àm ri teachd.

Brexit

Thug Prìomhaire na Fionnlainne, aig a bheil ceannas air a' Choimisean Eòrpach an-dràsta, rabhadh do Bhoris Johnson gum feum molaidhean soilleir a bhith aige ro dheireadh na mìos seo airson aonta air Brexit. Thuirt Antti Rinne, mura bi plana sgrìobhte ann ro dheireadh na mìos, gu bheil, na bhriathran fhèin, "an gnothach seachad".

Tha Prìomh Chùirt na Rìoghachd Aonaichte ag èisteachd ris an treas là de dh'argamaid a thaobh an robh e laghail do Bhoris Johnson Pàrlamaid a dhùnadh airson còig seachdainnean. Gabhaidh na britheamhan fianais an-diugh bho riaghaltasan na h-Alba agus na Cuimrigh, agus bidh luchd-lagha bhon t-seann Phrìomhaire Sir John Major sa chùirt feasgar. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' cumail a-mach nach bu chòir dha na cùirtean a bhith a gabhail gnothaich ris a' chuspair.

Tagraiche Lib-Deamach

Tha tagraiche Libearalach Deamocratach air seasamh sìos an dèidh na thuirt i mu mhuinntir na roinne pàrlamaid san robh i am beachd seasamh. Thuirt Kirsten Johnson gun do bhòt muinntir Cheann a Tuath Devon airson airson falbh às an Aonadh Eòrpach ann an referendum Bhrexit, air sàilleabh gu bheil a' mhòr-chuid dhiubh geal, agus nach bi iad a' siubhal mòran. Dh'aidich i gun do rinn i dìmeas, agus gun do chaill i sealbh air na bha i ag ràdh.

Bochdainn

Tha rannsachadh ùr ag ràdh gu bheil daoine anns na sgìrean as miosa dheth an Alba a thrì uimhir nas coltaiche bàsachadh mun àm a tha iad 25 bliadhna de dh'aois. Tha an carthannas cloinne Aberlour, a dh'iarr an rannsachadh, ag ràdh gu bheil seirbheisean cloinne ann an èiginn le cion-airgid. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil e na amas stèidhichte aca cur às do bhochdainn am measg cloinne ann an Alba.

Scolpaig

Tha cothrom eile aig muinntir na sgìre an-diugh am beachdan a chur ris a' phlana chonnspaideach aig Comhairle nan Eilean Siar airson port-fànais ann an Uibhist a Tuath. Chuir faisg air 600 duine an aghaidh na sgeama, 's tha casaidean ann gun deach maoidheadh air feadhainn a thog beachd. Tha na coinneamhan ann an Talla Chàirinis an-diugh eadar 12:00f 's 2:00f, agus a-nochd eadar 7:00f agus 9:00f.

Parcadh san Òban

Chuala coinneamh fhosgailte aig Comhairle Coimhearsnachd an Òbain an-raoir gur e parcadh as motha a tha a' cur air luchd-turais dhan bhaile. Chaidh gearain gu bheil pàirce chàraichean le cìs phàrcaidh an ìre mhath falamh fhad 's a tha daoine a' fàgail chàraichean air sràidean air nach eil cìs idir. Dh'aontaich iad gum feumar rudeigin a dhèanamh mun t-suidheachadh cho luath 's a ghabhas do mhuinntir a' bhaile fhèin, a bharrachd air an luchd-turais.