Thèid muileann bhiadhaidh bhradan fhogladh às ùr

Fosglaidh companaidh Chainèidianach muileann bhiadhaidh bhradan ann an Inbhir Ghòrdain às ùr.

Chaidh còrr air 50 cosnadh a chall aig an ionad a bh' aig Skretting, companaidh eadar-nàiseanta a tha stèidhichte ann an Nirribhidh, nuair a stad iad an obair aca gu lèir ann am Breatainn.

Tha a' chompanaidh Chainèidianach Cooke Inc air an làraich a ghabhail thairis.

Tha am Ball pàrlamaid Albannach Gail Ross, Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean agus Comhairle na Gàidhealtachd air a bhith a' strì a' feuchainn ri companaidh ùr fhaighinn a dheigheadh dhan mhuilinn.

Dhùin an t-ionad anns a' Ghiblean.

Thuirt Cooke Inc gun tabhann iad obair air daoine a chaill an dreuchdan nuair a dh'fhosglas iad a' mhuileann.