Beachdan làidir mu phort-fànais airson Uibhist

Chaidh beachdan a nochdadh airson agus an aghaidh plana gus port-fànais a thogail ann an Uibhist a Tuath aig coinneamhan san eilean Diardaoin.

Tha faisg air 600 duine a-nis air cur an aghaidh nam molaidhean gu h-oifigeil, agus Comhairle nan Eilean Siar a' sireadh cead-dealbhachaidh airson a' chiad phàirt den obair.

Tha Pàdraig Moireasdan am measg na tha a' cur teagamh sa sgeama is e ag ràdh gun tuirt fear dhe na daoine a th' air cùlaibh na pròiseit gu bheil eagal air gu bheil e urra ris a' mhargaidh: "Tha teansa glè mhath ann nach tig seo air adhart idir.

"Tha mise ag iarraidh obraichean, ach tha mi ag iarraidh gnìomhachas a tha seasmhach agus a mhaireas ann an seo agus a tha iomchaidh airson na daoine a tha airson a bhith ann an seo, a thogadh ann an seo agus a tha airson tilleadh, agus chan eil mi buileach cinnteach an e seo a tha seasmhach agus a bhios freagarrach ann an seo."

Rinn Aonghas MacDhùghaill coimeas eadar am plana agus raon nan rocaidean: "Bha còmhstri uabhasach a' dol agus an dèidh sin, 's e an rud a b' fheàrr a thàinig dha na h-eileanan a-riamh.

Tha sinn a' faicinn an-diugh QinetiQ shìos aig deas - tha iad air obair mhòr mhòr a thoirt do dhaoine agus gillean òga a tha iad a' fastadh agus ag ionnsachadh ciùird a tha feumail dhaibh fad am beatha."