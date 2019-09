Draghan mu thaigheadas sa Phloc

Image copyright Richard Dorrell - Geograph Image caption Baile a' Phluic bhon adhar

Tha coltas ann gu bheil Comhairle na Gàidhealtachd am beachd an aon taigh comhairle a tha falamh am baile a' Phluic an-dràsta a' reic.

Mar a tha ann an iomadh baile beag eile air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean, tha dragh ann mu thaigheadas a tha ri fhaotainn airson teaghlaichean is daoine òga aig prìs reusanta.

Tha Màiri Sìne Chaimbeul air a' chomhairle choimhearsnachd sa sgìre agus tha ise ag ràdh gu bheil cridhe a' bhaile gus bàsachadh.

"An trioblaid a tha sa bhaile seo 's e nuair tha na taighean air an reic, na daoine a tha gan ceannach, tha iad airson an ruith mar gnìomhachas, chan eil iad fhèin a' fuireach unnda uair sam bith", thuirt i.

Airbnb

"Chaidh na trì taighean mu dheireadh a chaidh a reic sa bhaile, tha iad air a ruith mar Airbnb. Tha sin a' fàgail nach eil cothrom aig teaghlaichean no aig duine, a bhith a fuireach anns na taighean.

"Bho chionn ghreiseag - tha mi cinnteach gu bheil còig bliadhna ann - chaidh 24 taigh a thogail dìreach taobh a-muigh a' bhaile agus tha iad sin leis a' bhuidhinn thaigheadais.

"Tha iad sin gu math feumail agus tha teaghlaichean òga ann a shin cuideachd.

"Ach an rud a tha a' dèanamh dragh dha daoine, 's e ann am meadhain a' bhaile, air a phrìomh shràid, tha mi a' smaointinn gur e an dàrna leth dhiubh gur e taighean samhraidh a th' unnda, aig daoine no fiùs aig companaidhean.

"Tha sin a' ciallachadh anns a' gheamradh gu bheil an dàrna leth dhe na taighean falamh", thuirt i.

Aosta

"Chan e sin a-mhàin - is tha mi fhìn nam measg - a' chuid as motha dhe na daoine a tha a' fuireach anns an 40 taigh far a bheil daoine a' fuireach (làn ùine), tha 30 dhiubh sin nas aosta na 60 a dh'aois.

"Tha mi cìnnteach gum faod thu a chantainn gu bheil am baile a' bàsachadh, seach gu bheil uidhir de thaighean a tha falamh tòrr dhen a bhliadhna. Chan e rud fallain a tha sin.

"Tha na teaghlaichean òga a' fuireach aig oir a' bhaile, agus tha cridhe a' bhaile, tha taigh às dèidh taigh a' falbh.

"'S e rud ùr a th' ann an Airbnb. Na trì taighean mu dheireadh a chaidh a reic anns a' bhaile, chaidh an creic ri companaidhean a bha a' dol gan ruith mar Airbnb neo 'self-catering'. 'S e companaidhean a tha gan ceannach - dìreach airson airgead a dhèanamh.

"Tha rudan mar sin ag adhbhrachadh thrioblaidean ann an iomadh àite a-nise", thuirt i.

Dòchas

"Tha sinn an dòchas urras a chuir air dòigh agus nan tigeadh cùisean gu ceann, bhiodh sinn a' dol a dh'fheuchainn ri 'asset transfer' a dhèanamh, sin an taigh sin a cheannach bhon a' chomhairle.

"Ach bhiodh e na b' fhearr buileach nam biodh a' chomhairle deònach an taigh a dhèanamh an àirde agus a thoirt do theaghlach eile.

"Dh'fheumadh iad obair a dhèanamh air, ach dh'fhaodadh iad an uairsin teaghlach a chur ann mar taigh comhairle àbhaisteach, neo dh'fhaodadh iad a thoirt dhan bhuidhinn thaigheadais gus am biodh iadsan ga ruith mar taigh air mhàl.

"Tha mi a' smaointinn gu bheil an aon trioblaid ag èirigh ann an iomadh àit', far a bheil a h-uile taigh a tha a' tighinn an àirde, tha daoine ga cheannach is ga ruith mar gnìomhachas an àite dachaigh dha daoine às an sgìre fhèin", thuirt Màiri Sìne Chaimbeul.