Cumhachd Ath-Nuadhachail

Thug Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte seachad dusan cùmhnantan ùra CDF airson phròiseactan chumhachd ath-nuadhachail a chumas, a rèir an Riaghaltais, dealan ri 7,000,000 dachaigh. Tha dà thuagh-gaoithe ann an Leòdhas nam measg, Muaitheabhal ann an Ìsginn, agus Druim Leathann an Tolastadh - ach chan eil cùmhnant ann do thuath mhòr Lewis Windpower air iomall Steòrnabhaigh, rud a tha a' cur teagamh anns an dòchas air càball dealain ùr eadar na h-Eileanan agus Tìr-Mòr. Thuirt ceannard leasachaidh Comhairle nan Eilean Siar, Calum Iain MacÌomhair gur e briseadh dùil a tha sin, 's gum feum iad a-niste bruidhinn ris na companaidhean agus buidhnean a tha an sàs anns na sgeamaichean, mun bhuaidh orrasan, agus air na planaichean airson càbaill.

Stailc na Gnàth-Shìde

Tha clann air feadh an t-Saoghail aig ceann na h-iomairt as motha fhathast, a rèir choltais, a thaobh atharrachadh na gnàth-shìde. Chaidh caismeachdan air adhart an-diugh mar thà ann an dùthchannan anns an àird an ear, agus clann a' seachnadh na sgoile agus luchd-obrach air stailc ann an còrr is 150 dùthaich ro àrd-choinneimh an UN an ath-sheachdain air atharrachadh na h-aimsire.

Brexit

Thuirt Leas-Phrìomhaire na h-Èireann, Simon Coveney, nach eil an Rìoghachd Aonaichte agus an t-Aonadh Eòrpach faisg air aonta airson Bhrexit, a dh'aindeoin an Riaghaltas a bhith ag ràdh gu bheil adhartas ann. Tha Rùnaire Bhrexit, Stephen Barclay, a' dol gu còmhraidhean anns a' Bhruiseil an-diugh le àrd-bharganaiche an EU Michel Barnier. Thuirt Mgr Coveney gu bheil e mì-reusanta do Bhoris Johnson a bhith ag iarraidh cur às dhan Chùl-Stad a tha a' seachnadh crìoch chruaidh ann an Èirinn.

Harriet Harman

Thuirt am Ball-Pàrlamaid Làbarach Harriet Harman gu bheil i fhathast a' cur roimhpe gur i an ath-labhraiche ann an Taigh nan Cumantan, ged nach eil am pàrtaidh ionadail aice ag iarraidh sin. Tha dragh air a' phàrtaidh ann an Camberwell agus Peckham, ma 's e agus gun soirbhich le Ms Harman, gun tèid am fàgail gun Bhall-Pàrlamaid Làbarach. Thuirt Ms Harman gun dèan ise a dìcheall dha na daoine a tha i a' riochdachadh, agus mar Labhraiche gum biodh i aig cridhe deamocrasaidh anns a' Phàrlamaid.

Thomas Cook

Dh'iarr aonadh nam pìleatan, Balpa, air an Riaghaltas cobhair a dhèanamh air a' chompanaidh shaor-làithean Thomas Cook. Tha na bancaichean ag iarraidh £200m airson a' chompanaidh a chumail bho dhol gu rianachd. Tha dragh ann gum faodadh a' chompanaidh a dhol fodha cho tràth ris an deireadh-sheachdain mura tog iad an t-airgead.

Port-Fànais

Tha tuilleadh dearbhaidh ann an dèidh choinneamhan fiosrachaidh an-dè air sgaradh bheachd ann an Uibhist mu phlana Comhairle nan Eilean Siar airson port-fànais ann an Scolpaig an Uibhist a Tuath. Tha a' Chomhairle ag iarraidh cead-dealbhachaidh dhan chiad phàirt den obair. Tha feadhainn a' cur teagamh anns na sgeama, ach air an làimh eile tha cuid ag ràdh nach dèanadh e dad ach feum dhan eaconomaidh.