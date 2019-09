Bhàsaich boireannach ann an tubaist rathaid air a' Ghàidhealtachd

Image copyright Andrew Smith Image caption Thachair an "droch" thubaist air an B9160 faisg air Ros Maircnidh

Thachair an tubaist air an B9160 faisg air ceann-rathaidh an A832 eadar Skoda Octavia agus Skoda Yeti mu 11:40m Là na Sàbaid.

Bha am boireannach a chaochail, 63, a' dràibheadh fear de na carbadan.

Chaidh fireannach agus boireannach sa chàr eile a dhroch leòn ach chan eil am beatha ann an cunnart.

Chaidh plèana eiridinn a ghairm chun na làraich airson taic a thoirt do luchd-eiridinn, luchd-smàlaidh agus oifigearan poilis.

Thuirt an Sàirdseant Ailean MacEanraig bho Phoileas Alba: "An toiseach, tha ar smuaintean leis a h-uile duine air an tug an tubaist seo buaidh.

"Thòisich sinn sgrùdadh air na dh'adhbhraich na thachair agus tha mi ag iarraidh air duine a chunnaic e, neo a chunnaic gin de na carbadan mus do bhuail iad na chèile, thighinn a bhruidhinn rium.

"Bhiodh dealbhan dash-cam gu sònraichte fìor fheumail."