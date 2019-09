Thomas Cook

Tha oidhirp mhòr ann cobhair a dhèanamh air Breatannaich a tha glacte thall thairis an dèidh dhan chompanaidh shaor-làithean, Thomas Cook, a dhol fodha. Dh'fhailnich orra airgead ùr a thrusadh agus iad a' coimhead son dà cheud millean not airson an glèidheadh bho rianachd. Tha naoi mìle cosnadh ann am Breatann ann an cunnart. 'S e tuigse a' BhBC gun do dh'iarr Thomas Cook dà cheud agus leth cheud millean not bhon Riaghaltas ach gun deach sin a dhiùltadh. Gheall an riaghaltas do dhaoine a tha air saor-làithean gun tèid an toirt dhachaidh a Bhreatainn cho faisg 's a ghabhas air an là air an robh dùil aca tilleadh. Agus thuirt an riaghaltas gum faigh taighean-òsda ann an dùthchannan eile air ais an t-airgead ris am bheil iad a' feitheamh bho Thomas Cook.

Na Làbaraich

Thuirt an Seansalair Dùbhlanach, John McDonnell, gum biodh deasbad onorach, deamocraitigeach sa Phàrtaidh Làbarach mu dè am polasaidh air Brexit aig an ath-thaghadh choitcheann. Tha dà mholadh mu choinneimh co-labhairt a' phàrtaidh ann am Brighton. Tha aon mholadh ann gum bu chòir iomairt airson fuireach 'san Aonadh Eòrpach agus 's e am moladh eile, aig am bheil taic Jeremy Corbyn, nach bu chòir dha na Làbaraich taobh seach taobh a ghabhail. Tha e coltach gu bheil a sheasamh a' cur Mghr Corbyn an aghaidh a' mhòr-chuid den bhallrachd Làbarach.

Spòrs Gàidhlig

Tha a' bhuidheann a chaidh a chur air chois airson spòrs is cur-seachad a dhèanamh le clann-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig a' dol à bìth. 'S e Comunn na Gàidhlig a tha a' ruith Spòrs Gàidhlig, ach chan urrainn dhaibh cumail a' dol agus tha an obair a'sgur. Thèid an luchd-obrach a phàigheadh dheth. Chaidh Spòrs Gàidhlig a stèidheachadh mar bhuidhean leth-choimearsalta, agus sgoiltean a' pàigheadh airson nan cur-seachadan aca. Tha Radio nan Gàidheal a' tuigsinn gu bheil moran sgoiltean is aonadan Gàidhlig fhathast a' roghnachadh sheirbheisean Beurla a chleachdadh, 's nach eil teachd a-steach gu leòr ann airson an t-seirbheis Ghàidhlig a chumail a' dol.

Màiri Bremner

Tha seann fhear-gairm Comhairle nan Eilean Siar am measg na rinn luaidh air Màiri Bremner, a chaochail an-dè. Bha i 74. Thuirt Ailig Dòmhnallach gur e boireannach pongail, foghainteach a rinn feum mòr do dh'Uibhist a bh' ann am Màiri Bremner, agus sàr-Ghàidheal. Bha i air a' Chomhairle faisg air còig bliadhna fichead, a' riochdachadh sgìre an Iochdair an Uibhist a Deas. Bha i cuideachd ùine mhòr na cathraiche air obair shòisealta anns na h-eileanan a bharrachd air diofar dhreuchdan air buidhnean poblach eile.

Tubaist rathaid mharbhteach

Tha polais ag iarraidh fiosrachaidh mu thubaisd rathaid anns an do chaill boireannach a beatha air Taobh Sear Rois Disathairne. Chaidh am boireannach, a bha trì fichead 's trì, a mharbhadh agus chaidh fireannach agus boireannach ann an càr eile a ghoirteachadh, ged nach eil iad sin an cunnart am beatha. Thachair an tubaisd eadar dà chàr Skoda faisg air Ros Mhaircnidh mu fhichead mionaid gu meadhan là Disathairne.