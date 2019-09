Boireannach a bhàsaich an tubaist rathaid air a h-ainmeachadh

Image copyright Andrew Smith Image caption Thachair an tubaist air an B9160 faisg air Ros Maircnidh

Tha a teaghlach a' dèanamh luaidh air Joan NicAnndrais, 63, a bha a' fuireach faisg air Cùil Bhàicidh san Eilean Dubh.

Bhàsaich i an dèidh dhan chàr aice agus càr eile bualadh na chèile air an B9160 san Eilean Dubh Disathairne 21mh den t-Sultain.

Bha a' bhean-phòsta NicAnndrais pòsta aig fear a chur seachad iomadh bliadhna na fhear-naidheachd aig a'BhBC, Craig MacAnndrais.

Thuirt e: "'S e buille uabhasach a tha seo dhan a h-uile duine againn. Bha mi fhèin agus Joan còmhla mar chàraid airson 43 bliadhna, on bha sinn nar n-oileanaich ann an Obair Dheathain agus bha Joan na bean, màthair agus seanmhair air leth.

Urram

"Bha i beòthail agus làn spòrs. Fiù 's aig an ìre thràth seo tha na teachdaireachdan a fhuair sinn bho charaidean agus cho-obraichean a' sealltainn dhuinn an spèis a bh'aig daoine dhi.

"Na beatha obrach mar thidsear bha i dìcheallach agus air a meas gu mòr mar phroifeasantach. Agus dhuinne mar theaghlach agus dha na caraidean aice b'i an caraid a b'fheàrr a mhiannachadh tu.

Thuirt an teaghlach cuideachd gu robh iad air leth taingeil do dhaoine san sgìre a chaidh a-mach a shealltainn airson cù na càraid an dèidh dha ruith air falbh à làrach na tubaiste.

Thuirt an Sàirdseant Ailean MacEanraig bho Phoileas Alba: "An toiseach, tha ar smuaintean leis a h-uile duine air an tug an tubaist seo buaidh.

"Thòisich sinn sgrùdadh air na dh'adhbhraich na thachair agus tha mi ag iarraidh air duine a chunnaic e, neo a chunnaic gin de na carbadan mus do bhuail iad na chèile, thighinn a bhruidhinn rium.

"Bhiodh dealbhan dash-cam gu sònraichte fìor fheumail."