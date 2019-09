Tha luaidh ga dheanamh air Màiri Bremner, a bha iomadh bliadhna na comhairliche anns na h-Eileanan Siar, agus a dh'eug air an deireadh sheachdain. Bha i air a' Chomhairle fad ceithir bliadhna fichead, a' riochdachadh sgìre an Iochdair an Uibhist a Deas. Bha i cuideachd na cathraiche Obrach-Sòisealta anns na h-Eileanan fad ùine mhòr. Tha Dòmhnall Moireasdan a' toirt sùil air air air a beatha.