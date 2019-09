Cò a bu choireach nach do mhair buidheann Ghàìdhlig?

Image copyright Thinkstock

Tha na h-argamaidean a' leantainn mu dè dh'fhàg gu bheil Spòrs Gàidhlig a' dol à bith.

Thàinig dearbhadh an-dè gu bheil a' bhuidheann, a bha a' toirt sheirbheisean spòrs agus cur-seachad do dh'òigridh tro mheadhan na Gàidhlig, a' dol à bith.

Caillidh triùir an cosnadh.

Bha Spòrs Gàidhlig gan ruith air bun-stèidh leth-choimearsalta fo Chomunn na Gàidhlig (CNAG).

Bhiodh iad a' faighinn taic-airgid poblach le sgoiltean agus buidhnean eile a' pàigheadh airson nan seirbheisean aca.

Am beachd ceannard Chomunn na Gàidhlig, Dòmhnall MacNèill, 's e cion taic bho na sgoiltean is coireach nach do mhair Spòrs Gàidhlig.

"Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, mar eisimpleir - bha sinn a' bruidhinn còmhla riutha-san ach bha iadsan ag iarraidh a' bhuidheann chloinne acasan, 72, a chur còmhla.

"Chan urrainn dhuinn buidheann cho mòr sin a ghabhail," thuirt Mgr MacNèill.

Thuirt e gur e trioblaid eile an t-uallach obrach a bh'air sgioba cho beag agus cho sgapte agus a tha foghlam Gàidhlig ann an Alba.

Chaidh CNAG gu Bòrd na Gàidhlig a shireadh taic èiginnich airson Spòrs Gàidhlig a chumail a' dol, ach tha duilgheadasan air a bhith ann ag aontachadh sin.

Mhol Bòrd na Gàidhlig an obair a rinn Spòrs Gàidhlig a' brosnachadh chur-seachadan agus spòrs agus a' Ghaidhlig am measg òigridh.

Thuirt am Bord gu bheil iad duilich nach bi a' bhuidheann ann tuilleadh ach thuirt iad gun tug iad na b' urrainn dhaibh de thaic dha.

Chaidh ceannard a' Bhùird, Shona Nic'illInnein, às àicheadh nach do rinn iad gu leòr airson Spòrs Gàidhlig a ghlèidheadh.

"'Se sinne a' chiad bhuidheann a gheall taic-airgid a thoirt dhaibh, agus tha sinn air barrachd air £60,000 a chur a-steach dhan phròiseact.

"Tha sinn air a bhith ann an conaltradh riutha thairis air na mìosan a chaidh seachad mu dheidhinn dòighean fhaighinn gus a bhith ag aontachadh taic-airgid dhan phròiseact, agus tha sinn fhathast deònach a bhith a' conaltradh riutha mu dheidhinn ciamar as urrainn dhuinn sin a dhèanamh ann an compàirteachas le buidhnean maoineachaidh eile," thuirt Ms Nic'illInnein.

Ach tha a' bhuidheann-strì Misneachd dhen bheachd gur e coire Bhòrd na Gàidhlig airson 's nach deach Spòrs Gàidhlig a shàbhaladh.

Tha Gille-Chrìost MacGill'Eòin a' bruidhinn as leth na buidhne 's thuirt esan nach eil e math gu leòr gun tuirt Bòrd na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba nach robh an còrr airgid ann.

"Bu chòir dhuinn a bhith a' faicinn barrachd de rudan mar seo - cothroman bogaidh do chloinn taobh a-muigh an rùim-teagaisg; tha fios againn uile cho cudromach 's a tha sin dhan chànan san àm ri teachd," thuirt e.

Thathar a' tuigsinn gun robh am Bòrd deònach gu ìre, barrachd ionmhais a thoirt seachad ach gun robh iad ag iarraidh dearbhadh bho Spòrs Gàidhlig a thaobh an teachd-a-steach a bhiodh aca, ach nach b' urrainn dhan bhuidheann sin a thoirt dhaibh.

Tha Mgr MacGill'Eòin ag ràdh, ge-tà, gur dòcha gu bheil sin fìor, ach gu bheil an suidheachadh seo a' sgaoileadh teachdaireachd eu-dòchasach mu bhith ag obair ann an saoghal na Gàidhlig.

"Tha pàtranan an seo - tha Clì, Pròiseact nan Ealan agus diofar bhuidhnean air a dhol a-mach à bith san aon seòrsa dòigh. A bheil sinn a' dol air adhart neo a' dol air ais?

"Feumaidh Riaghaltas na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig freagairt tòrr nas làidire a thoirt seachad air cùisean mar seo," thuirt e.