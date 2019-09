Bhàsaich iasgair ann an tubaist an cala Bhrùra

Image copyright Peter Jolly/Northpix Image caption Chuir am bàta car dhith Diluain

Tha iasgair air a bheatha a chall an dèidh do dh'eathar car a chur dhith sa mhuir far Bhrùra.

Bha e ag obair ann an bàta giomaich, 20 troigh a dh'fhaid, còmhla ri fear eile nuair a chuir i car ann an cala a' phuirt Diluain. Thàining brath-eìginn aig 16:30f.

Chaidh aig aon de na fireannaich air snàmh gu tìr far an d'fhuair e cùram bho luchd-eiridinn.

Chaidh am fear eile a sgèith ann an heileacoptair Mhaor-cladaich Inbhir Nis a dh'Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis far an do chaochail e.

Thòisich Meur Rannsachaidh nan Tubaistean Mara sgrùdadh air na thachair.