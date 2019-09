Binn air luchd-iomairt Greenpeace

Image copyright Greenpeace

Chaidh òrdachadh gum feum còignear luchd-iomairt Greenpeace a fhuair air bòrd crann-ola agus a dhiùlt falbh às fad faisg air ceithir là obair gun phàigheadh a dhèanamh.

Chaidh iad air bòrd an Paul B Loyd Junior aig a' chompanaidh Transocean nuair a bha e ann an Linne Chromba mus robh e gu bhith air a shlaodadh gu raon-ola aig BP.

Chleachd an triùir fhireannach agus dithis bhoireannach sèinichean airson iad fhèin a cheangal ris a' chlàr-ola airson bacadh a chur air bho bhith a' falbh san iomairt aca san Òg-mhios.

Dh'aidich iad casaidean de dhol-a-mach mì-rianail nuair a nochd iad aig Cùirt an t-Siorraim ann am Baile Dhubhthaich Diluain.

Chaidh òrdachadh do dh'Anndra McParland, 52, à Epsom ann an Surrey, Peadar Chan, 50, à Reading, agus Tòmas Johnstone, 35, à Rhos-on-Sea ann an Conwy sa Chuimrigh, gum feum iad 135 uairean de thìde de dh'obair a dhèanamh gun phàigheadh.

Feumaidh Joanne Paterson, 53, à Poll Lochaidh san Eilean Dubh, 100 uairean de thìde de dh'obair gun phàigheadh a dhèanamh, agus 's e 80 uairean de thìde a' bhinn a chuireadh air Meena Rajput, 39, a bhuineas do Lunnainn.

Eucoir

Bha na poilis, na maoir-chladaich agus sgiobaidhean bhàtaichean-teasairginn an-sàs san obair airson dèanamh cinnteach nach deach duine a ghoirteachadh fhad 's a bha an luchd-iomairt air a' chlàr-ola.

Chuala a' chùirt gun do dh'fhàg an iomairt aca gum b'fheudar do mhòran dhan chriubha de 99 duine fuireach anns na seòmraichean aca.

A' toirt seachad na binn orra, thuirt an Siorram Olga Pasportnikov: "Aig a' cheann thall chaidh eucoir a dhèanamh an seo.

"'S e a tha a' dèanamh dragh dhomh gun deach luchd-teasairginn agus na maoir-chladaich a thoirt air falbh bho bhith a' dèiligeadh ri cùis èiginneach.

"Tha a h-uile seòrsa gnìomh ceannairc a' tachairt san là an-diugh agus cha bhiodh fios aig luchd-obrach a' chlàir gur e iomairt shìtheil a bha seo."

Chaidh an clàr-ola a shlaodadh a-mach dhan Chuan a Tuath an dèidh na h-iomairt.