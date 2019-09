Planaichean coimhearsnachd ann an Dòrnach

Tha dùil aig companaidh coimhearsnachd ann an Dòrnach gluasad air adhart le planaichean gus seann stèisean-poileis a' bhaile a chur gu feum. Bhiodh oifisean ann do ghnìomhachasan, gym agus seòmar-coimhearsnachd. Fhuair iad còrr air ceithir cheud mìle not bho Mhaoin Fearann na h-Alba gus an stèisean-poileis agus an seann ostail air a chùlaibh a cheannach. Bheir an ostail àiteachan-fuirich do dhaoine fad na bliadhna, mar a tha Alasdair MacLeòid ag aithris ...