Chuir Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid còrr air ceud mìle not ris a' phròiseact gus ionad trèanaidh mara a thogail faisg air an Òban. Bhiodh seo a' chiad ghoireas dhe sheòrsa far am faighear teisteanasan ann a bhith a' togail bhàtaichean agus ann an sgilean mara eile a bhiodh feumail. Tha an aithris seo aig Andreas Wolff ...