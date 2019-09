Dragh mu dhith adhartais a thaobh burraidheachd

Thuirt fear de na dotairean a thog draghan mu bhurraidheachd aig NHS na Gàidhealtachd gur ann gu math mall a tha adhartas ga dhèanamh leis a' chùis.

Bha an Dr Iain Ceannadach am measg chreathrar a nochd na draghan bho chionn bliadhna.

Dh'èirich sgrùdadh neo-eisimileach fo stiùir Iain Sturrock QC às na gearanan a rinn na dotairean.

Dh'innis na ceudan dhan rannsachadh gun robh iad air "eagal, maoidheadh agus dol a-mach mì-iomchaidh" fhulang san àite-obrach.

Thuirt NHS na Gaidhealtachd às dèidh làimh gun rachadh molaidhean aithisg Sturrock a chur an gnìomh.

"Eigh-shruthan"

Ach tha an Dr Iain Ceannadach ag ràdh nach eil cùisean idir a' tighinn air adhart cho sgiobalta 's a bu mhiann leis.

"Tha sinn a' tuigsinn gum feum am bòrd pròiseas a leantainn, ach tha eigh-shruthan air leaghadh nas luaithe na seo", thuirt e.

"Tha feum air taic shaic-eòlais dhan fheadhainn a tha fhathast a' fulang, is airgead-dìolaidh dhan fheadhainn a tha airidh air", thuirt e.

Thog e air cuid a bha, agus a tha fhathast, aig ìre a' bhùird aig NHS na Gàidhealtachd.

Tha e den bheachd gum bu chòir cuid dhiubh an dreuchdan fhàgail.

"Chan eil daoine aig ìre a' bhùird air a bhith cunntachail. Chan eil duine air coimhead ri no air a ràdh cò às a dh'èirich a' bhurraidheachd bho thùs aig àrd-ìre.

"Tha deichnear air a' bhòrd nach eil air a bhith cunntachail a thaobh an àite a bh' aca leigeil le cultar de bhurraidheachd a dhol air adhart.

Cultar

"Feumaidh iad a bhith cunntachail mun sin is bu chòir dhaibh an rud honorach a dhèanamh agus an dreuchdan fhàgail", thuirt e.

Aig an dearbh àm, thuirt aonadh an GMB air a' Ghàidhealtachd gum feum NHS na Gàidhealtachd barrachd a dhèanamh airson sealltainn gu bheil iad deònach na dòighean aca atharrachadh.

Dh'innis Gavin Mac a' Ghobhainn bhon aonadh gu bheil e mothachail nach gabh atharrachaidhean a dhèanamh san aithghearrachd, ach gu bheil an gnothach a-nise aig ìre is gu bheil feum air gnìomhan follaiseach bhon bhòrd-slàinte.

Thuirt neach-labhairt bho NHS na Gàidhealtachd gu bheil iad air leisgeul a thabhann air an fheadhainn a dh'fhulaing burraidheachd.

Thuirt iad gu bheil ag obair gus cultar a stèidheachadh far a bheil a h-uile duine a' faireachdainn gu bheil luach ga chur orra, is gu bheil iad a' dèiligeadh ri molaidhean Iain Sturrock.