Àireamh nan traon an Alba aig ìre "eagalach"

Image copyright Andy Hay/RSPB Images Image caption Thig na traoin à Afraga a dh'Alba

Tha na chaidh a chlàradh de thraoin an Alba air a dhol sìos cha mhòr an treas cuid an còig bliadhna.

Bidh na h-eòin a' tighinn à Afraga airson briodadh sna h-eileanan - Tiriodh, Leòdhas, Na Hearadh agus Arcaibh - agus ann an Earra-Ghàidheal agus iar-thuath na Gàidhealtachd.

Bidhear a' cunntadh nan eun leis na bhios de ghairm an fheadhainn fhireann a chluinneas daoine.

Thuirt Comann Rìoghail an Eun-laith an Alba (RSPB) gun deach 870 traoin fhireann a chlàradh as t-samhradh seo sna prìomh àiteachan àlachaidh aca. Tha sin nas lugha na an 897 dhiubh a chaidh a chlàradh ann an 2018.

Ann an 2014 chaidh an àireamh a bu mhotha dhe na h-eòin fhireann, 1,282, a chlàradh. Bho an uair sin, ge-tà, tha lùghdachadh de chòrr agus 30% air thighinn air na th' ann dhiubh.

Image copyright Andy Hay/RSPB Images Image caption Tha àireamh nan eun air a bhith a' dol sìos sna còig bliadhna a dh'fhalbh

Thuirt RSPB Alba gun deach àireamhan an-àirde sna h-Eileanan Siar am-bliadhna an taca ri 2018, ach gun deach na bu lugha de na h-eòin a chluinntin sna sgìrean eile far an robh iad uair lìonmhor.

Thuirt a' bhuidheann-chathrannais gur e dearbhadh a bh' anns an lùghdachadh gun robh cùisean duilich dha na traoin agus tha e a' dèanamh dragh dhaibh gu bheil cunnart ann gun tig là far nach tèid aca air gineadh an Alba.

Tha RSPB Alba ag iarraidh gum bi maoineachadh agus taic eile ann a bheir cuideachadh do thuathanaich agus croitearan an talamh aca obrachadh air dhoigh agus gun tig na traoin a' neadachadh ann.