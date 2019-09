Vigurs gu bhith a-mach grunn sheachdainean

Image copyright SNS

Dh'innis Ross County gum bi Iain Vigurs a dhìth orra 'son grunn sheachdainean às dèidh dha a chas a ghoirteachadh.

Chaidh Vigurs dheth sa chiad leth sa gheama aig County an aghaidh St Mirren nas tràithe air a' mhìos.

Bha iomagain ann an toiseach gur e an aon rud a bh' ann a dh'fhàg gun robh Vigurs a-mach 'son grunn mhìosan air an t-seusan seo chaidh.

Adhartas

Tha an cluba a-nise air innse nach eil dùil aca idir gur e sin a th' ann is gum bi Vigurs air ais air a' phàirc ann an seachdainean seach mìosan.

Tha County a-nise sa chòigeamh àite sa Phrìomh Lìog is iad air an dà gheama mu dheireadh aca a bhuannachadh.

Thèid iad a Chill Mheàrnaig Disathairne.