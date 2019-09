Dùil ri trèanaichean ùra an ath-mhìos

Image copyright PA

Dh'innis a' chompanaidh a tha a' ruith na seirbheis rèile oidhche Caledonian Sleeper gum bi trèanaichean ùra air na seirbheisean aca air a' Ghàidhealtachd bhon ath-mhìos.

Bha còir an toiseach na trèanaichean a bhith air seirbheisean eadar Lunnainn agus Inbhir Nis, an Gearasdan agus Obar Dheathain ann an 2018.

Chaidh an ceann-là a chur air ais chun an Ògmhios am-bliadhna, is an uairsin chun na Sultaine.

Briseadh-dùil

Tha Serco, a tha a' ruith na seirbheis, a-nise ag ràdh gum bi na trèanaichean ùra ann ann am meadhan na Dàmhair.

Thuirt iad gu bheil iad ag aithneachadh gur e briseadh-dùil a bhios ann do luchd-siubhail.

Dh'innis iad gu bheil an dàil a' fàgail gum bi na trèanaichean "deiseil airson seirbheis aig an fhìor àrd-ìre ris am bi luchd-siubhail an dùil" nuair a thig iad.

Nuair a chaidh na trèanaichean ùra aig Caledonian Sleeper, luach £150m, fhoillseachadh an toiseach, thuirt Serco gur e "taigh-òsta air cuibhlichean" a bhiodh annta.

Tha sreath de thrioblaidean teicnigeach air bualadh orra ann an Sasainn is Alba ge-tà, a bharrachd air an dàil mu thuath.

Aig an dearbh àm, chaidh seirbheisean Chaledonian Sleeper Didòmhnaich is Diluain seo tighinn a chur dheth air sgath stailc.

Uallach

Tha aonadh an RMT ag ràdh gu bheil uallach uabhasach air na buill aca, is nach do nochd adhartas sam bith anns na còmhraidhean mu dheireadh le Serco.

Dh'fhàg iad air Serco nach do chum iad ri gealltanasan gus an t-uallach a th' air luchd-obrach a lùghdachadh.

Bidh an stailc ann eadar meadhan-là Didòmhnaich is 11.59m Dimàirt.

Ann am brath air làrach-lìn Chaledonian Sleeper, thuirt Serco gu bheil iad fhathast ann an còmhraidhean feuch stailc a sheachnadh.