Image copyright Thinkstock

Tha Urras Brosnachaidh na Gàidhlig ag iarraidh air buidhnean leasachaidh a' chànain agus buidhnean foghlaim a thighinn còmhla feuch an gabh dearbhadh dè chaidh ceàrr le Spòrs Gàidhlig.

Bha an t-Urras air airgead a thoirt dhan bhuidhinn, a tha a-nis a' dol à bith, airson uidheamachd a cheannachd.

Dh' innis Comunn na Gàidhlig, a bha ga ruith, nach robh sgoiltean is eile air a bhi a' dèanamh feum gu leòr dhe na seirbheisean spòrs aca, tro mheadhan na Gàidhlig.

Thuirt Ailean Tuairnear, bho Urras Brosnachaidh na Gaidhlig, gun iarradh iad beachd fhaighinn air mar a chaidh an t-airgead aca a chur gu feum.

Chaidh Spòrs Gàidhlig a stèidheachadh bho chionn beagan bhliadhnaichean fo sgèith Chomunn na Gàidhlig (CNAG) airson spòrs agus cur-seachadan a chur air dòigh do dh'òigridh tro mheadhan na Gàidhlig.

Bha iad ga ruith mar rud leth-choimearsalta, le taic-airgid poblach agus sgoiltean is buidhnean eile a' pàigheadh airson nan seirbheisean aca.

Thàinig e am bàrr an t-seachdain seo gun tèid iad à bith agus gun caill triùir an cosnadh.