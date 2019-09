Taigh nan Cumantan

Thuirt Labhraiche Thaigh nan Cumantan, Iain Bercow, gun deach cultar puinnseanta a thaisbeanadh anns a' Phàrlamaid an-raoir. Ann am brath-naidheachd thuirt Mgr Bercow nach do choisinn Buill-Phàrlamaid cliù sam bith dhaibh fhèin leis an dol-a-mach aca, agus dh'iarr e orra sgur a bhith a' dèiligeadh ri càch a chèile mar dhubh-nàimhdean. Tha buill air iarraidh air Boris Johnson a bhith faiceallach mu bhriathran co-cheangailte ri Brexit, às dèidh dha faclan mar "betrayal" "surrender" agus "traitor" a chleachdadh. Chuir am Ball-Pàrlamaid neo-eisimeileach Sir Nicolas Soames às leth Mgr Johnson gun robh e a' meudachadh sgaraidhean na dùthcha.

Bun-Phrìs na Dibhe

Fhuair sgrùdadh gun do thuit na bha bùithdean na h-Alba a' reic de dheoch-làidir 7.6% on a chaidh bun-phrìs na dibhe a thoirt a-steach anns a' Chèitean an-uiridh. Tha eòlaichean slàinte a-niste a' moladh gun tèid an sgeama a leudachadh dhan chòrr den Rìoghachd.

Caismeachdan

Dh'aidich Comhairle Baile Ghlaschu nach urrainn dhaibh casg rè ùine a chur air caismeachdan Poblachdach agus Dìlseach seach nach eil lagh ann aig an ìre seo a leigeadh leotha sin a dhèanamh. Bha ceannard an ùghdarrais air iarraidh air oifigich sgrùdadh a dhèanamh air an gabh stad a chur air caismeachdan san eadar-ama às dèidh fòirneirt aig cuid dhiubh sna beagan sheachdainnean a dh'fhalbh. Ach ann am pàipear a thèid mu choinneimh chomhairlichean an-diugh, canaidh na h-oifigich nach eil bun-stèidh laghail ann airson leithid de chasg a chur an sàs.

British Airways

Thàinig rabhadh bho British Airways gum bi na prothaidean bliadhnail aca timcheall air £190m nas ìsle na bha iad an-uiridh. Tha IAG, a' chompanaidh leis a bheil BA, ag ràdh gu bheil a' chompanaidh adhair air fulang ri linn stailc dà là am measg phìleatan, agus luchd-obrach eile aig Port-Adhair Heathrow a' bagairt a dhol a-mach air stailc.

Dòmhnall Trump

Tha an t-oifigeach as àirde ann an seirbheisean brathaidh nan Stàitean Aonaichte a' dèanamh deiseil airson bruidhinn gu poblach mu na ceistean tèarainteachd a thug air riochdairean Deamocratach casaidean a chur às leth a' Chinn-Suidhe Trump. Tha dùil gun innis Iòsaf MacGuaire do Thaigh nan Riochdairean mu dè thug air draghan a chleith mu chòmhradh fòn eadar Mgr Trump agus Ceann-Suidhe Ugràin, Volodymyr Zelensky.

Astràilia

Dh'aontaich Buill-Phàrlamaid ann an New South Wales ri lagh a cheadaicheas casg-breith anns an aon stàit Astràilianach far a bheil e fhathast mì-laghail. Thuirt buidheann a bha ag iomairt airson an lagh atharrachadh gur e ceum mòr air adhart a bha seo do bhoireannaich. Ach tha feadhainn a bha ag iomairt na aghaidh ag ràdh gun deach mearachd eagallach a dhèanamh.