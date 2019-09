An lìog le Saints an Iochdair

Image copyright Saints an Iochdair

Bhuannaich Saints an Iochdair Lìog Uibhist is Bharraigh.

Bha an tiotal a' crochadh air a' gheama mu dheireadh den t-seusan eadar Saints is Barraigh.

'S e geama faisg a bh' ann ach rinn tadhail bho Harry Luney is Ally Downie a' chùis dha Saints is iad a' soirbheachadh 2-1.

Mar sin, às dèidh do Bharraigh an lìog a bhuannachadh ann an 2018, tha an duais a-nise air tilleadh a dh'Uibhist.

Cupa

Bha Saints an Iochdair mar-thà air Cupa Billy McNeill a bhuannachadh am-bliadhna.

Bha deireadh-seachdain soirbheachail aig Slèite is an Srath cuideachd.

Rinn iadsan an gnothach air Malaig 7-2 gus Cupa Eòghain MhicRath a bhuannachadh.

'S e dìoghaltas a bha seo do Shlèite às dèidh do Mhalaig an lìog a bhuannachadh.

Sa chuairt dheireannaich eile Disathairne, rinn Gleann Eilg an gnothach air GA United 2-1 gus Cupa Chlann Dòmhnaill a thogail.