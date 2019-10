Gearanan mu obair-rathaid san Eilean Sgitheanach

Tha cuid san Eilean Sgitheanach air dragh a thogail mun bhuaidh a th' aig an obair air a' phrìomh rathad a tha a' ruith tron Eilean, an A87, air munntir an àite agus air luchd-turais.

Tha an rathad an-dràsta dùinte tron oidhche - Diluain gu Dihaoine - bho 7:00f gu 07:00m, ged a bhios e a' fosgladh ceithir tursan - aig 9:00f, 11:00f, 01:00m agus 04:00m - nuair a gheibh daoine troimhe le siostam conbhoidh.

Tha iad a' càradh an rathaid eadar Port Rìgh and an t-Ath Leathann.

Deas air Port Rìgh

Tha an obair a' dol thairis air ceithir seachdainean ann an diofar àiteachan, is iad an-dràsta ag obair mu chòig mìle deas air Port Rìgh.

'S e Còmhdhail Alba a tha an urra ris an obair, le Bear Scotland a' dèanamh na h-obrach às an leth.

Tha diofar rudan a' dèanamh dragh dha daoine mun obair.

Fiosrachadh

Tha faireachdainn ann nach deach gu leòr fiosrachaidh a sgaoileadh mun obair, is cuid ag ràdh gun do thachair e gun fhiosta dhaibh, nach eil rabhaidhean agus soidhnichean gu leòr ag innse mu dheidhinn agus nach eil soidhnichean ann ag innse do dhaoine dè an t-slighe eile a dh'fhaodas iad a ghabhail.

'S e cho tràth 's a tha an rathad a' dùnadh - 7:00f - am prìomh ghearan a th' aig gu leòr ge-tà, is daoine a' dol dhachaigh bhon obair glè thric aig an àm sin, pàrantan a' toirt an cuid chloinne dhachaigh is tòrr luchd-turais a' dèanamh air Port Rìgh.

Bear Scotland

Thuirt Bear Scotland gun robh iad a' dol a chur barrachd shoidhnichean air an rathad mar rabhadh do dhràibhearan.

Bha iad cuideachd ag ràdh nach eil iad a' moladh rathad eile a ghabhail à Port Rìgh an-dràsta - rathad an Sruthain - bho nach eil e freagarrach do charbadan mòra.

Bho Dhiardaoin, bidh iad ag obair ann an àite eile, nas fhaide deas, ach cha bhi rathad eile ann a dh'fhaodas daoine a ghabhail agus bidh aca ri feitheamh.