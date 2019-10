Rinneadh cobhair air coin ann am Moireibh

Image copyright SPCA na h-Alba Image caption Bha an cù seo am measg an fheadhainn air an deach cobhair a dhèanamh

Chaidh cobhair a dhèanamh air còrr air 60 cù ann am Moireibh, is dùil gun robh iad aig tuathanas chuileanan.

Bha luchd-sgrùdaidh bho SPCA na h-Alba, na poilis agus oifigearan bho Chomhairle Mhoireibh an sàs anns an iomairt air a' mhìos a dh'fhalbh às dèidh dha draghan a bhith air an togail mu na beathaichean.

Ghabh an rèid àite air an 19mh là dhen t-Sultain às dèidh do dh'oifigearan inbhean malairt aig a' chomhairle grunnan shanasan airson cuileanan fhaicinn air-loidhne a bha coltach ri chèile.

Chaidh falbh le 60 cù anns an rèid, ach leis gun robh dùil aig feadhainn ri cuileanan, tha SPCA na h-Alba a-nis a' coimhead às dèidh 78 beathach.

Thuirt iad gu bheil feadhainn de na saidhean tinn - comharra gun robh cuileanan aca ro thric.

Cha deach duine a chur an grèim fhathast agus tha sgrùdadh a' leantainn.

Tha SPCA na h-Alba ag iarraidh air daoine bainne airson cuileanan agus padaichean-cotain a thoirt seachad airson an cuideachadh le bhith a' coimhead às dèidh nan cuileanan.