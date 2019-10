Seann eaglais Ghàidhealach ga sgrùdadh

Image caption Tha an eaglais air a bhith fosgailte airson còrr agus 100 bliadhna

Tha an eaglais air Taobh Mhealanais ann an Dùthaich Mhicaoidh air a bhith fosgailte bho fhìor thoiseach na 20mh Linne, ach tha cuid a' faighneachd dè cho freagarrach agus a tha i airson na linne seo.

Tha an àireamh de luchd-adhraidh innte air criònadh gu mòr, chun na h-ìre 's nach eil iad comasach air na cosgaisean aca a phàigheadh o mhìos gu mìos.

Mar sin, tha Eaglais na h-Alba airson a dùnadh.

Tha eòlaichean gu bhith a' rannsachadh structar an togalaich agus dearbhaidh buil na h-obrach aca gu ìre na tha an dàn dhi.

Image caption Nì eòlaichean sgrùdadh air structar an togalaich

Tha a' mhì-chinnt a' fàgail mòrain gu math muladach gun fhios aca dè a tha a' dol a thachairt le togalach cho cudromach dhaibh.

Tha cuimhne aig Seonag Gallagher a bhith ag adhradh ann na h-òige.

"Tha mise glè dhuilich gu bheil iad a' smaoineachadh air a dùnadh.

"Bha sinn a' dol chun na h-eaglais a h-uile Sàbaid, a' mhadainn agus feasgar, agus bha an eaglais làn.

Image caption Bha là ann nuair a bhiodh an eaglais làn luchd-adhraidh air an t-Sàbaid

Dh'fhaodadh gum bi eaglaisean eile, a bharrachd air Eaglais na h-Alba, agus buidhnean coimhearsnach a' cur an togalaich gu feum.

Tha Iain Williamson a' frithealadh sheirbheisean Caitligeach san ionad coimhearsnachd. Na bheachd-san bhiodh an togalach air leth feumail dhan choimhearsnachd ge b' e dè an creideamh a th' aig daoine.

"Tha Easbaigich ann a tha air a shon, tha buill den Eaglais Chaitligich cuideachd a' cur taic ris a' mholadh.

"Ma chuireas tu trì eaglaisean còmhla tha e gu bhith nas fhasa airgead a thogail seach oidhirp bho aon bhuidhinn leatha fhèin."

Image caption Dh'fhaodadh gum faigh daoine bho chreideamhan eile cothrom cruinneachadh san eaglais

Tha Seonag Gallagher toilichte gu bheil cothrom an seo daoine a thoirt còmhla airson dèanamh cinnteach gum bi an eaglais fosgailte airson bliadhnaichean ri teachd.

"Caitligich neo Easbaigich neo Eaglais na h-Alba, chan eil e gu diofar," thuirt i.

'S e am ministear aig an eaglais, an Dtr Beverley Cushman.

"'S e aon de na rudan a bu dorra a bh' agam ri dhèanamh riamh 's e daoine a stiùireadh aig àm nuair a tha eaglais ga dùnadh. Tha mi air a dhèanamh agus chan eil mi airson a dhèanamh a-rithist.

"'S e an duigheadas a th' ann gu bheil àite air leth brèagha agad ach tha e a' cosg an uabhais airson a chumail a' dol agus chan eil na daoine againn tuilleadh a chumas taic ris an eaglais," mhìnich i.

Tha dùil ri aithisg bho na h-èolaichean a tha a' rannsachadh staid an togalaich timcheall air a' Bhliadhn' Ùir.