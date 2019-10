Tè à Uibhist a' togail aire mu aillse broillich

Image copyright MacInnes Family Image caption Shona NicAonghais leis an duine aice agus an cuid chloinne

'S e an Dàmhair Mìos Aire Aillse Broillich, iomairt a bhios ann a h-uile bliadhna, agus tha Shona NicAonghais, a tha 35 bliadhna de dh'aois agus a bhuineas do dh'Uibhist a Deas, a' brosnachadh bhoireannach iad fhèin a sgrùdadh an dèidh aillse broillich a bhith oirre fhèin.

'S ann air 2mh den t-Samhain 2017 a chuala Shona gun robh aillse broillich oirre.

Aig aois 33 agus le triùir chloinne bha i fut agus fallain agus a' trèanadh a bhith na tidsear.

Cha robh aillse broillich a' ruith san teaghlach agus, mar sin, b' e buille mhòr a bh' ann dhaibh nuair a fhuair Shona dearbhadh gun robh an tinneas oirre.

'S ann nuair a bha i a' dèanamh an sgrùdaidh mhìosail oirre fhèin a lorg Shona cnap na cìch, agus chaidh i sa bhad dhan dotair.

B' fheudar dhi a dhol a dh'fhaicinn eòlaiche ann an Glaschu, agus taobh a-staigh seachdain fhuair i a-mach gun robh aillse broillich oirre agus chaidh plana cùraim a chur an gnìomh.

Thuirt Shona: "B' e naoi mìosan duilich a bh' ann, ach tha e a' sealltainn cho cudromach 's a tha e gum bi boireannaich ri fèin-sgrùdadh gu cunbhalach agus, mar sin, ma thèid aillse a lorg tha e nas fhasa a leigheas."

Chan fhaicear mòran de na comharran a thig an cois aillse broillich ach tha cothrom ann innse aig ìre thràth le bhith a' dèanamh fèin-sgrùdaidh.

Fèin-sgrùdadh cunbhalach

Dh'fhaodadh cnapan nochdadh sa chìch neo san achlais neo mu chnàimh an uga.

Feumar atharrachadh ann an cumadh neo meud cìche a bhith air an sgrùdadh le dotair.

Air 12mh den Iuchar 2018 fhuair Shona an naidheachd nach robh aillse oirre tuilleadh.

Leis an duine aice agus an teaghlach còmhla rithe bhuail i an clag aig Ionad Aillse Bheatson airson deireach an leigheis aice a chomharrachadh.

Image copyright Thinkstock Image caption 'S i an Dàmhair Mìos Aire Aillse Broillich

Thuirt i: "Fhuair mi tron leigheas agam airson aillse le taic mo chàirdean agus mo charaidean, agus tha mi air leth taingeil dhaibhsan. Tha mi cuideachd cho taingeil airson a' chùraim air leth a fhuair mi aig a' Bheatson.

"Tha mi ag iarraidh air boireannaich a bhith furachail mu chomharran neo-àbhaisteach agus a bhith a' cuimhneachadh air sgrùdadh a dhèanamh air an cìochan.

"Cuimhnichibh gum faodadh aillse broillich buaidh a thoirt air duine sam bith.

"Bha mise trang ag obair agus a' togail chloinne agus a' trèanadh. Bhiodh e air a bhith gu math furasta gun bodraigeadh le sgrùdadh broillich, ach tha mi cho taingeil nach do rinn mi sin.

"Lorg mi cnap, chaidh mi dhan dotair cho luath 's a ghabhadh agus an-diugh chan eil aillse orm."

Ma tha sibh ag iarraidh barrachd fhiosrachaidh mu aillse broillich agus comharran an tinneis rachaibh gu: https://www.getcheckedearly.org/breast-cancer