Mharbh dràibhear a chaidh ro luath a charaid an tubaist

Image copyright Spindrift Image caption Thèid binn air Camshron aig deireadh na Dàmhair

Dh'aidich fear a chaidh a chasg trì tursan ann an còig bliadhna bho bhith a' dràibheadh gun do dh'adhbhraich e bàs caraid dha ann an tubaist.

Bha Màrtainn Camshron, 25, air a bhith a' dol aig 125m.s.u. - a dhà uimhir an astair cheadaichte - sa Ford Focus aige nuair a thachair an tubaist sa Chèitean 2018.

Bha e air an t-slighe a dh'obair le a charaid Shaun Allan, 26, a fhuair bàs ri linn na tubaiste faisg air Fàrr.

Dh'aidich Camshron gun robh e a' dràibheadh gu cunnartach.

Image copyright Shaun Allan family Image caption Bha Shaun Allan a' siubhal sa chàr a chaidh far an rathaid faisg air Fàrr

Dh'innis Neach-casaid a' Chrùin, Ailean Nicol, dhan Àrd-hùirt ann an Glaschu gun deach casg-dràibhidh airson an treas turas air Camshron ann an 2016. Rinn e an deuchainn-dràibhidh a-rithist agus fhuair e an cead-dràibhidh air ais dà mhìos mus do thachair an tubaist.

Air madainn na tubaiste bha còir aig cuideigin eile còmhdhail a thoirt do Chamshron agus Mgr Allan, ach cha tàinig iad.

Chuir Camshron roimhe falbh sa chàr aige fhèin agus chaidh e a thogail Mhgr Allan a bha còmhla ri a leannan agus a nighean òg.

Bha an dithis ag obair do chompanaidh togail.

Thuirt Mgr Nicol: "Bha e air a bhith a' dràibheadh aig 125m.s.u. sa chumantas. Tha dealbhan CCTV a' sealltainn a' charbaid a' dol seachad mu 20 mionaid mus robh an tubaist ann."

An dèidh dha Mgr Allan a thogail chaidh Camshron air rathad dùthchail am B851 a dh'ionnsaigh na làraich aca ann am Fàrr, deas air Inbhir Nis.

Thuirt luchd-fianais gum faca iad an càr a' dol seachad aig astar mòr.

Image copyright PETER JOLLY NORTHPIX Image caption Chaidh an càr tro chraobhan agus a-steach gu gàrradh taighe

Tha dùil gun robh e a' dol cho luath ri eadar 60 agus 70m.s.u. air pìos rathaid far nach eil e ceadaichte a dhol nas luaithe na 40m.s.u.

Thuirt fireannach a tha a' fuireach faisg air làimh gun cuala e fuaim mòr nuair a chaill Camshron smachd air a' chàr.

Chaidh e tro fheansa taighe agus bhuail e ann an craobhan mus do stad e sa ghàrradh.

Chuala a' chùirt mar a dh'iarr Camshron, a bhuineas do Chill Targhlain, air fianaisiche a chuideachadh faighinn a-mach às a' chàr.

Chaidh Mgr Allan a thoirt le cabhaig dhan ospadal, ach dh'fhuiling e grèim-cridhe ann an cùl a' charbaid-eiridinn agus bhàsaich e an dèidh sin.

Fhuair Camshron cùram meadaigeach an dèidh dha a chas agus cùl a' dhùirn a bhriseadh.

Chaidh e fhèin dha na Poilis, ach cha do fhreagair e na ceistean aca.

Thuirt Mgr Nicol: "San aithisg aca, tha luchd-rannsachaidh na tubaiste a' co-dhùnadh gur e dràibhear a' Ford Focus a-mhàin a bu choireach."

Thuirt am fear-dìon, Geoffrey Forbes, gun robh Camshron air leth duilich agus làn aithreachais airson mar a thachair.

Chaidh Camshron a chumail an grèim agus thèid binn air air 30mh den Dàmhair sa chùirt ann an Dùn Èideann.