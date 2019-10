Am bu chòir cead a bhith ann fearann nach eil air a chleachdadh 's a tha laighe bàn a cheannach an aghaidh toil an uachdarain?

Sin na bha am measg nan cuspairean a chaidh a dheasbad ann am Muile an-dè, 's Coimisean Fearainn na h-Alba a' cumail choinneamhan air feadh na dùthcha, agus dùil ri laghan ùra fearainn sna bliadhnaichean a tha ri thighinn.

Seo Andreas Wolff.