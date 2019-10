Nithear ath-sgrùdadh air bàs Stefan Shutharlanaich

Image copyright Stefan Sutherland family Image caption Tha teaghlach Stefan Shutharlanaich a' caoidh a' bheatha air nach d'fhuair e cothrom

Thòisich Poileas Alba ath-sgrùdadh air mar a fhuair fireannach a lorgadh marbh air tràigh bho chionn sia bliadhna bàs.

Dh'fhalbh Stefan Sutharlanach, 25, às an taigh aige ann an Gallaibh san t-Sultain 2013 agus chaidh an corp aige fhaighinn 11 là an dèidh sin.

Air a' mhìos sa chaidh dh'iarr an teaghlach aige gun tèid a chorp a thoirt às an uaigh agus gun tèid dèiligeadh ri a bhàs mar chùis mhuirt.

Dhearbh an Det Supt Graeme Mackie gum biodh iad a' coimhead air gach rud a rinn iad agus a fhuair iad sa chiad sgrùdadh agus thug e air daoine thighinn air adhart 'son bruidhinn riutha.

Thuirt e: "Tha sinn air innse do theaghlach Stefain Shutharlanaich gun dèan Poilesas Alba ath-sgrùdadh air mar a fhuair e bàs.

"'S e oifigearan nach robh an sàs sa chùis agus tha eòlach air ath-sgrùdadh chùisean a nì an obair.

"Tha mi ag ràdh a-rithist gun coimhead sinn air fiosrachadh ùr sam bith a gheibh sinn co-cheangailte ri bàs Stefain."

Image caption Tha Katrina Shutharlanach dhen bheachd gu bheil rudeigin amharasach mu bhàs a bràthar

Chuir piuthar Mgr Shutharlanaich, Katrina Shutharlanach, fàilte air an naidheachd.

Thuirt i: "Tha sinn air a bhith a' feitheamh airson seo airson ùine mhòr agus tha iomadh briseadh-dùil air a bhith againn. Tha sinn rud beag nas dòchasaiche na bha sinn an-dè.

"Tha sinn den bheachd gun deach fianais cuid de dhaoine a chlàradh ann an dòigh nach bu mhiann leotha fhèin agus gum biodh cuid dhen fhiosrachadh sna teisteanasan aca diofraichte ma 's e feachd poilis eile a bh' air bruidhinn riutha."

Tha teaghlach Mgr Shutharlanaich a' cur teagamh sa bheachd gur e tubaist a bu choireach ri a bhàs, agus iad ag ràdh gun deach fuil a lorg aig taigh aig an robh e mas deach e à sealladh.

An dèidh dha a dhol a dhìth bha an poilis le coin agus sgioba teasairginn nam beann an sàs san iomairt airson lorg fhaighinn air.

Fhuair ball dhen t-sluagh corp Mgr Shutharlanaich air a' chladach faisg air Liabost.

Image caption Fhuaireadh corp Mgr Shutharlanaich air tràigh faisg air a dhachaigh

Tha an teaghlach a' dèanamh coimeis eadar a' chùis seo agus bàs Chaoimhinn MhicLeòid, 24, a bhuineadh do Ghallaibh agus a fhuaireadh marbh ann an cala Inbhir Ùige ann an 1997.

Cha do rinn Poileas a' Chinn a Tuath, mar a bh' ann an nuairsin, rannsachadh muirt ged a b' e sin a dh'iarr Neach-casaid a' Chrùin aig an àm orra a dhèanamh.

Tha Poileas Alba air an leisgeul a thabhann air son mar a chaidh dèiligeadh ris a' chùis.

Tha Poileas Mherseyside a' toirt sùil as ùr air an rannsachadh a rinneadh mu bhàs Mgr MhicLeòid agus tha Oifis a' Chrùin agus Luchd-casaid a' Chrùin iad fhèin a' dèanamh ath-sgrùdaidhean fa leth.