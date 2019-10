"Còrr air £13m" airson rèile-beinne a leagail

Image copyright Getty Images Image caption Tha rèile-beinne a' Chàirn Ghuirm air a bhith dùinte bhon t-Sultain an-uiridh

Dh'fhaodadh e còrr air £13.3m a chosg Rèile-beinne a' Chàirn Ghuirm a thoirt às a chèile, a-rèir Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean, leis a bheil e.

Tha an rèile aig ionad-sgithidh a' Chàirn Ghuirm faisg air an Aghaidh Mhòir air a bhith dùinte airson còrr air bliadhna air sgàth draghan mu shàbhailteachd.

Càradh

Thuirt HIE gun cosgadh e mu £10m an rèile-beinne a chàradh agus gur e sin a lùigeadh iad a dhèanamh.

Thèid iarraidh air Riaghaltas na h-Alba a thighinn gu co-dhùnadh mun obair-chàraidh.

Tha HIE an dòchas gum bi a' chùis ghnìomhchais airson na h-obrach deiseil airson a thoirt dhan riaghaltas anns an Dùbhlachd.

An àrainneachd

'S e pròiseict thoinnte a bhios ann an rèile-beinne a thoirt às a chèile no a chàradh air sgàth 's gum feumar a bhith anabarrach faiceallach mun bhuaidh a dh'fhaodadh an obair a thoirt air an àrainneachd.

Nuair a chaidh a thogail, chaidh heileacoptair a chleachdadh airson gnothaichean a thoirt chun na beinne.

Dh'fhosgail an rèile-beinne, a chosg £26m, ann an 2001.

Tuilleadh cosgais

Thuirt HIE nach eil an t-suim airson an rèile-beinne a thoirt air falbh a' gabhail a-steach na chosgadh e dòigh eile airson luchd-spòrs geamhraidh a thoirt gu mullach na beinne a chur an sàs.

Tha an rèile a' ceangal bun-stèisean ri taigh-bìdh agus ionad sgithidh 1,097m shuas aig mullach a' Chàirn Ghuirm.

Mus deach a dhùnadh anns an t-Sultain an-uiridh, bhiodh timcheall air 300,000 neach-tadhail ga chleachdadh gach bliadhna.