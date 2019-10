Brexit

Tha dùil gun dèan Boris Johnson mìneachadh an ceann uair de thìde air an tagradh mu dheireadh airson Bhrexit a nì an Riaghaltas ris an Aonadh Eòrpach. Bruidhnidh am Prìomhaire ri co-labhairt nan Tòraidhean ann am Manchester mus cuir e na molaidhean chun a' Bhruiseil. Chaidh Mgr Johnson às àicheadh aithrisean an-dè gum biodh puist cuspainn air gach taobh na crìche eadar Èirinn a Tuath agus Poblachd na h-Èireann an àite a' Chùl-Stad a chaidh a dhealbh airson crìoch chruaidh a sheachnadh. Dh'iarr Arlene Foster, Ceannard Dheamocratach an Aonaidh air an Aonadh Eòrpach beachdachadh gu cùramach air tairgse Mhgr Johnson.

Comhairle na Gàidhealtachd

Tha ceistean às ùr ann mu phoileasaidh Chomhairle na Gàidhealtachd air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Ann an litir gu Alasdair Allan, Neach-Gairm Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba, thuirt Ceannard na Comhairle, Mairead NicDhàibhidh, gu bheil an t-suim-airgid a tha a' dol gu sgoilearan Gàidhlig mì-chothromach, agus gu bheil clann na Beurla a' call a-mach. Agus thuirt i nach eil sgoiltean ùra fa-leth Gàidhlig san amharc aig a' Chomhairle, agus i a-mach air "sgaradh", thuirt i, a rinn Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh anns a' choimhearsnachd. Thuirt a' bhuidheann iomairt às leth na Gàidhlig, Misneachd, gu bheil iad a' toirt na cùise gu aire Comataidh Inbhean na h-Alba.

Bàn-Diùc Shussex

Tha am Prionnsa Harry a' fàgail air na pàipearan tabloid gu bheil iad a' toirt ionnsaigh air a bhean, agus an cupall rìoghail a' togail cùis-lagha an aghaidh a' Mail on Sunday. Tha Bàn-Diùc Shussex a' gearain gun do dh'fhoillsich iad litir phrìobhaideach a chuir i gu a h-athair. Thuirt am Mail on Sunday gu bheil iad a' seasamh ris na dh'fhoillsich iad, agus gun cuir iad dìon orra fhèin.

Coirea a Tuath

Thuirt Prìomhaire Iapan, Shinzo Abe, gun do bhris Coirea a Tuath riaghailtean nan Dùthchannan Aonaichte le urchar ballistic a chur chun na h-iarmailt. Thuirt Iapan gun do thuit pàirt den urchar anns a' mhuir ann an uisgeachan Iapan.