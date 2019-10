Buidheann dualchas sreap nam beann faisg air targaid

Image copyright Collie MacKenzie Heritage Group Image caption Dealbh a' sealltainn cò ris a bhiodh an ìomhaigh snaighte den dithis shreapadairean coltach nuair a bhios e air a cur ann

Tha buidheann Sgitheanach ag iarraidh eachdraidh an eilein a thaobh sreapadaireachd a chomharrachadh le ìomhaigh snaighte umha.

Chaidh Buidheann Dualchais Collie agus MhicCoinnich a stèidheachadh airson urram a thoirt do dhithis a choisinn cliù mar fhir-shreap, an t-Ollamh Tormod Collie agus Iain MacCoinnich.

Bhuineadh Iain MacCoinnich do Sgonnsair agus thòisich e a' dol dhan Chuiltheann nuair a bha e deich bliadhna a dh'aois agus b' e a' chiad Albannach a chaidh na fhear-iùil nam beann proifeasanta.

Choinnich e ris an Ollamh Collie, a bha na fhear-saidheins le cliù eadar-nàiseanta agus na eòlaiche bheanntan, san Eilean Sgitheanach agus chaidh an dithis nan caraidean a bhiodh a' sreap còmhla airson còrr agus 50 bliadhna.

B' iad a chruthaich tòrr de na slighean coiseachd agus sreap sa Chuiltheann.

Faisg air ceann-ùidhe

Thòisicheadh bho chionn beagan bhliadhnaichean airgead a thogail airson ìomhaigh umha dhe na caraidean a chuir suas ann an Sligeachan leis a' Chuiltheann air an cùlaibh mar chuimhneachan orra.

Feumaidh iad £23,500 a chruinneachadh fhathast mus ruig iad an targaid aca airson am pròiseact a thoirt gu buil.

Tha iad an dòchas gun tèid aca air sin a dhèanamh an ath-bhliadhn' agus tha iad a' deasachadh airson cuirm mhòr air an Eilean airson foillseachadh oifigeil na h-ìomhaigh.

Image copyright Collie MacKenzie Heritage Group Image caption Stephen Tinney, am fear-ealain le modail den ìomhaigh a dhealbh e

Tha an iomairt aca a' faighinn taic bho bhall-pàrlamaid Albannach na sgìre, Ceit Fhoirbeis, cho math ri Priòmh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, agus Iain Blackford a tha na bhall dhan Eilean Sgitheanach am Pàrlamaid Westminster.

Thuirt Mòrag NicNeacaill, cathraiche Buidheann Dualchais Collie agus MhicCoinnich: "Tha sinn a-nis faisg air mullach na beinne an dèidh sreap fhada bhon champa aig a' bhonn agus tha sinn airson taing mhòr a thoirt dha na daoine bho air feadh an t-saoghail a thug taic dhuinn.

"Tha sinn a-nis faisg air an ìomhaigh snaighte shuaicheanta seo a chur an sàs ann an Sligeachan," thuirt i.