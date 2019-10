Tha tuathanaich bainne ann an Cinn Tìre air co-dhùnadh an taigh-giollachd bainne ann an Ceann Loch Chille Chiarain a cheannach. Tha First Milk airson a reic agus bha cunnart ann gun dùnadh e leis nach deach companaidh eile a lorg airson a cheannach. Tha na tuathanaich misneachail ge-tà, gun teid acasan air gniomhachas soirbheachail a ruith, mar a tha Andreas Wolff ag aithris.