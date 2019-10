Sgrùdadh a' Phriscilla

Image copyright Lewis Davidson/Thurso RNLI Image caption Bha an MV Priscilla an sàs airson seachd là mus deach a cur air bhog a-rithist

Bha fear de chriutha an MV Priscilla, a chaidh air na creagan anns a' Chaol Arcach anns an Iuchar an-uiridh, a' coimhead bhideothan air am fòn-làimhe aige nuair a bha còir aige a bhith a' cumail faire, a rèir aithisg bho Bhuidheann Rannsachaidh nan Tubaistean Mara.

Bha am bàta Duitseach a' dèanamh a slighe eadar Lituàinia agus Sasainn aig an àm le còrr is trì mìle tunna de thodhar-gallda air bòrd.

Faire

Fhuair an aithisg gun robh am Priscilla air seòladh far chùrsa ach gun gabhadh a ceartachadh leis an oifigear a bha a' cumail faire.

Cha do rinn e sin ge-tà, air sgàth 's gun robh e a' coimhead bhideothan air am fòn aige.

Fhuair e rabhadh bho mhaoir-chladaich, ach an àite tilleadh chun a' chùrsa cheart, thagh e cùrsa eile agus chuir sin am bàta agus na bha air bòrd ann an cunnart, a rèir luchd-rannsachaidh.

Buidheann na Mara is na Maor-Cladaich

Bhon uairsin, tha Buidheann na Mara is na Maor-Cladaich air na dòighean a th' aca air a bhith cumail sùil air bàtaichean anns a' Chaol Arcach a leasachadh.

Thuirt Buidheann Rannsachaidh nan Tubaistean Mara gu bheil am fear leis a bheil am bata a-nis air dòighean obrach air bòrd a' bhàta ùrachadh.

Tha casg air fònaichean-làimhe am measg na chur e an sàs.