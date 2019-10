Chan eil fada ri dhol gus an tòisich am Mòd Nàiseanta Rìoghail ann an Glaschu.

'S e seo a chiad turas a chaidh a chumail ann am baile mòr nan Gàidheal ann an 29 bliadhna. Tha fadachd air gu leòr airson a' Mhòid - a thòisicheas air an 11mh den Dàmhair.

Tha Alasdair MacIllFhinnein air a bhith a' bruidhinn ri cuid mu na tha gu bhith dol aca.