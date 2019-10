Buannachd de £22.8m bhon NC500

Image copyright Getty Images Image caption Tha an North Coast 500, a tha a' dol tro cheann a tuath na h-Alba, 516 mìle a dh'fhaid.

Fhuair eaconomaidh na Gàidhealtachd £22.8m bhon North Coast 500 an-uiridh, a-rèir rannsachaidh ùir.

Tha an t-slighe, a tha 516 mìle a dh'fhaid, a' leantainn lìonra de rathaidean ann an ceann a tuath na Gàidhealtachd.

Thuirt an rannsachadh le Ionad Turasachd Mhoffat aig Oilthigh Chaileanach Ghlaschu cuideachd gun deach 180 dreuchdan ùra a chruthachadh air sgàth na slighe.

2015

Chaidh an NC500 a stèidheachadh ann an 2015.

A-rèir an sgrùdaidh, chaidh na prothaidean aig gnìomhachasan turasachd ann an ceann a tuath na Gàidhealtachd suas 16% bho bhliadhna gu bliadhna bho 2014-2018.

Chaidh £13.4m eile a chruthachadh ann an àireamhan reice àiteachan-fuiridh, àiteachan-tadhail is bùithtean air an t-slighe ann an 2018.

Trang

Bha àireamhan luchd-tadhail aig àiteachan do luchd-turais suas gu mòr cuideachd, agus bha àiteachan-còmhnaidh tòrr na bu trainge.

Thuirt Dàibhidh Whiteford, cathraiche Iomairt Chinn a Tuath na Gàidhealtachd, gur e togail a thoirt dhan eaconomaidh fear dhe na prìomh adhbharan a chaidh an NC500 a chruthachadh.

B' e Iomairt Chinn a Tuath na Gàidhealtachd agus Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean a chur an sgrùdadh air dòigh.