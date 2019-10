Chaidh app ùr fhoillseachadh aig Taigh-tasgaidh Gheàrrloch a chuidicheas daoine le cuimhneachan agus a bhith ag innse sgeulachdan, gu h-àraid daoine air a bheil dementia.

Bha tachartas aig an taigh-tasgaidh an-dè gus an app ùr seo a shealltainn do mhuinntir an àite.

Bha am fear-naidheachd againn Fionnlagh Cunniffe an làthair.