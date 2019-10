Bòrd na Gàidhlig: Sgoiltean Gàidhlig ùra nan gnothaich dhan Chomhairle agus an Riaghaltas

'S e gnothach a th'ann eadar a' Chomhairle agus Ministearan Riaghaltas na h-Alba, mura h-eil Comhairle na Gàidhealtachd a' faireachdainn gun tèid aca air tuilleadh sgoiltean Gàidhlig a thogail san ùine tha romhainn. Sin a-rèir stiùiriche an Fhoglaim aig Bòrd na Gàidhlig, Jim Whannel. Tha seo a' tighinn às dèidh mar a nochd litir bhon ùghdarras ionadail agus iad ag ràdh gum biodh e uabhasach fhèin doirbh dhaibh sgoiltean ùra Gàidhlig a thogail. Tha an aithris seo aig an fhear-naidheachd poilitigeach againn, Darren Linc.