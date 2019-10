Danaidh MacAsgail a' comharrachadh 10 bliadhna bhon chiad bhideo air loidhne

Tha an cleasaiche baidhsagal, Danny MacAsgaill, a' comharrachadh deich bliadhna bho chur e a' chiad bhideo aige air-loidhne. Bhon uairsin, tha còrr is trì cheud millean neach air na bhideothan aig fear òg às an Eilean Sgitheanach fhaicinn. Abair sibhse gu bheil e air a bhith ag obair air pròiseactan inntinneach thar nam bliadhnaichean, mar a tha Ruairidh Alasdair MacillFhinnein a-nise ag aithris.