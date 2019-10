Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid air fàilte a chur air Aonta Dùthchail luach lethcheud millean not. Tha seo coltach ri aonta baile a tha iomadach àite ann an Alba air fhaighinn thuige seo. Ach, mar a tha Andreas Wolff a-nis ag aithris, ged a tha a' chomhairle a' cur fàilte air an naidheachd, tha an suim gu math gann air na bha iad a' sireadh.