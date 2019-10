Rinn fear a bha roimhe na cheannard air Comhairle na Gàidhealtachd càineadh air an ùghdarras ionadail.

Thuirt an Dr Mìcheal Foxley nach eil ceannardan na Comhairle a' tuigsinn foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, is gun do sgaoil iad fiosrachadh a tha ceàrr.