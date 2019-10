Brexit

Thuirt Sràid Dhowning gun do rinn Seansalair na Gearmailt, Angela Merkel, follaiseach do Bhoris Johnson nach eil mòran coltais ann gun gabh aonta a dhèanamh airson Brexit. Bhruidhinn an dithis cheannard ri chèile air am fòn sa mhadainn an-diugh. Thuirt Sràid Dhowning gu bheil Ms Merkel a' cumail a-mach gum feum Èirinn a Tuath fuireach ann an Aonadh Cusbainn. Thuirt fear-labhairt dhan Riaghaltas gu bheil an t-Aonadh Eòrpach, a-rèir choltais, deònach cur as de dh'Aonta Sìthe Dihaoine na Ceusta.

Fiachan

Thàinig rabhadh bho Institiud an Ionmhais, an IFS, gum faodadh Brexit gun aonta fiachan na dùthcha a chur dhan ìre as motha ann an leth-cheud bliadhna. Tha an IFS a' tomhas gum faodadh gearradh chìsean agus cosgaisean poblach iasadan an riaghaltais a chur suas gu faisg air ceud billean not. Thuirt Roinn an Ionmhais gu bheil dùil ri cunntas buidseit ro dheireadh na bliadhna agus gu bheil ath-sgrùdadh ann cuideachd air poileasaidh an ionmhais.

Cùirt

Tha Cùirt an t-Seisein ann an Dùn Èideann a' beachdachadh an-diugh air am faodadh a' chùirt litir a chur dhan Bhruiseal ag iarraidh tuilleadh ùine airson Brexit ma 's e agus gun dhiùlt Boris Johnson sin a dhèanamh. Tha luchd-iomairt a' feuchainn ri toirt air Mgr Johnson cumail ri Achd Benn, an lagh a tha ag ràdh mar am faigh e aonta ron naoidheamh latha deug den mhìos seo, gum feum e leudachadh iarraidh. Tha a' chùirt a' tomhas a bheil cead air cleirc na cùirte ainm a chur ris an litir mur a dèan Boris Johnson sin.

Syria

Thuirt Riaghaltas na Tuirce gu bheil iad deiseal airson ionnsaigh armaichte ann an ceann an ear thuath Shiria a dh'aindeoin rabhadh bhon Cheann-suidhe Trump. Tharraing na Stàitean Aonaichte am feachdan a-mach às an sgìre sin agus thuirt Mgr Trump gun dèan e sgrios air eaconomaidh na Tuirce ma 's e agus gun toir iad ionnsaigh air na Curdaich.

Foghlam Gàidhlig

Thuirt Ceit Fhoirbeis, a tha na ministear ann an Riaghaltas na h-Alba, nach eil ceannardan Chomhairle na Gàidhealtachd a' tuigsinn foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus gur e adhbhar dragh a th' ann am beachd na comhairle. Choinnich Ms Foirbeis ri riochdairean na Comhairle an-dè agus connspaid ann mu bheachdan a cheannaird, Mairead NicDhàibhidh, a thuirt gu bheil na th' ann do thaic do dh'fhoghlam Gàidhlig mì-chothromach do dh'fhoghlam anns a' Bheurla. Thuirt Ceit Fhoirbeis gur e cùis-eagail a th' ann am briathran dhen an t-seòrsa sin.