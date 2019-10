Duine anns an ospadal às dèidh tubaist rathaid

Chaidh fireannach a dhroch ghoirteachadh às dèidh tubaist rathaid eadar dà chàr faisg air an Aghaidh Mhòir.

Thachair an tubaist far a bheil an A9 a tachairt ris an A95 agus chaidh na seirbheisean èiginn a ghairm mu 07:40.

Chaidh an duine a thoirt a dh'Ospadal an Rathaig Mhòir an Inbhir Nis.

Thuirt Poileas Alba gun robh pìos dhen rathad dùinte agus gun robh iad air dràibhearan a chur taobh eile.