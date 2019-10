Dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba dreach de Phlana Nàiseanta nan Eilean.

Tha am plana ag amas air dèiligeadh ri trioblaidean leithid crìonadh an t-sluaigh, agus gainnead taigheadais, agus leasachadh a thoirt air seirbheisean còmhdhail agus slàinte am measg eile.

Seo Ruaraidh Rothach.