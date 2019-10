Call-cosnaidh aig Àranais

Fhuair mu 60 den luchd-obrach aig Gàrradh Àranais ann an Leòdhas fios an t-seachdain seo gun tèid am pàigheadh dheth an ceann sia seachdainnean.

Anns na sia mìosan a dh'fhalbh tha còrr air 80 duine air a bhith ag obair ann.

Tha na h-aonaidhean ciùird ag ràdh gur e sgainneal a th' ann nach eil barrachd den obair a tha an cois chumhachd ath-nuadhachdhail a' tighinn a dh'Alba.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun robh iad ag obair còmhla ri BiFab gus cùmhnantan a bhuannachadh agus gun toireadh iad taic do luchd-obrach sam bith a th' ann an cunnart an dreuchd a chall.